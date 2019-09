Borderlands 3: presente un Easter Egg legato a Il Trono di Spade

Gearbox non ha saputo resistere e in Borderlands 3 è riuscita a trovare spazio per citare anche Il Trono di Spade. La serie TV, nota in tutto il mondo con il nome di Game of Thrones, è infatti protagonista di un divertente Easter Egg.

Borderlands 3: il video dell’easter egg

Il simpatico uovo di Pasqua si trova su Eden 6, nelle fogne. Bisogna recarsi nella porzione di mappa chiama The Anvill e recarsi all’area chiamata West of Gross, uno dei nodi di Westeros. Il nemico principale è Mother of Grogans, una donna in grado di evocare dei draghi. I riferimenti a questo punto sembrano essere abbastanza chiari ma potete farvi un’idea dell’Easter Egg guardando il video in calce alla notizia.

Per altri aggiornamenti e altre notizie visitate la sezione Games.