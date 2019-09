Tonizza fa vincere la Ferrari al debutto Esports di F1

Nella stagione F1 2019 a Spa-Francorchamps e Monza, dopo aver ottenuto le sue prime vittorie, la Ferrari ha aggiunto la sua prima vittoria nella F1 Esports Pro Series. La competizione Esports di Formula 1 è in corso dal 2017 ma la Ferrari decise nel 2018 di non parteciparvi.

Nel compenso ci fu l’aggiunta della Ferrari Driver Academy al campionato per la prima volta quest’anno. Al debutto per F1 del team e nella prima gara della serie 2019, il giocatore italiano David Tonizza ha vinto sul Circuito Internazionale del Baharain davanti al Reneautl Jarno Opmeer al secondo posto.

Tonizza ha vinto anche la seconda gara sul circuito internazionale di Shanghai, prima che il pilota della Red Bull Frederik Rasmussen vincesse una terza gara della serata sul circuito cittadino di Baku. Il campione in carica Leigh è arrivato quinto, undicesimo (a causa di una penalità) e quarto, lasciandolo sesto in classifica generale con 22 punti, mentre Tonizza è in vantaggio 65 su 65 davanti a Rasmussen al secondo posto su 43.

Le tre gare disputate mercoledì hanno rappresentato il primo dei quattro eventi live disputati tra settembre e dicembre per decidere chi sarà incoronato campione del 2019. Il montepremi ammonta a $500.000.