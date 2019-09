Arriva la DAC di Analogue, che consente di giocare i retrogames a tutti gli effetti

Anche se i cloni delle console di Analogue sono affascinanti pezzi di tecnologia, risultano comunque attrezzature moderne per giocare ai retrogames di SNES e SEGA Genesis. Ma per i giocatori che invece vogliono sperimentare quei giochi nel modo originariamente pensato per essere giocati? Arriva allora la DAC.

Arriva il DAC, convertitore retrò per i veri intenditori di retrò game

Ebbene la Analogue sta introducendo un nuovo DAC (convertitore da digitate ad analogico), che promette il massimo livello di audio e video analogico in una semplice configurazione plug-and-play.

Configurare il DAC è molto semplice: basta collegare l’uscita HDMI per la console analogica al DAC e quindi collegare l’ingresso analogico di tua scelta. Il DAC offre una porta in stile VGA HD-15 per l’uscita video e due porte audio stereo RCA per l’uscita audio, C’è anche una porta USB-A per passare l’alimentazione alla console analogica che stai utilizzando, quindi non devi prendere una seconda presa solo per il DAC.

Analogue afferma che ha progettato internamente l’intero DAC per convertire l’uscita digitale in un segnale analogico, promettendo uscite analogiche di qualità di riferimento, che sono migliori di qualsiasi altro sistema o configurazione sul mercato.

Vi sono anche altri vantaggi pratici: si possono usare le moderne console Analogue per giocare a giochi che si basavano specificatamente sui TV CTR per funzionare. Il mercato per il DAC sarà probabilmente di nicchia, funziona solo con le due console recenti di Analogue, ossia la Super NT clonata da SNES e la Mega SG simile alla SEGA Genesis.

Per trarne il vero vantaggio è suggeribbile usare le TV o monitor quanto più vecchio sia possibile e sborsare $79,99 per usarlo effettivamente.