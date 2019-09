Call of Duty League annunciata da altre tre città

A quanto pare Luminosity Gaming, Rogue e NGR Esports hanno assicurato quelle che dovrebbero essere le ultime tre serie in uscita nella prossima serie Call of Duty. NRG Esports ha acquisito Chicago, la casa madre di Rogue, ReKTGlobal, ha acquisito Londra e la società madre di Luminosity Gaming, Enthusiast Gaming, Ha acquistato Seattle insieme ad Aquilini Investiment Group.

Chicago, Londra e Seattle hanno annunciato la Call of Duty League

ReKTGlobal, è l’unica compagnia dei tre che non fa parte della Overwatch League di Activision Blizzard. NRG Esports possiede San Francisco Shock e Aquilini Investiment Group possiede Vancouver Titans.

Altri franchising già confermati per il campionato includono Atlanta Esports Ventures Atlanta , Invidia del gioco di Dallas , di Sterling.VC New York , contact di Gaming Paris , di iperattiva media Toronto , WISE Ventures Minnesota , e di Misfits Gaming Florida , sia con Kroenke Sport e Intrattenimento e Immortals Gaming Club in rappresentanza di Los Angeles. Parlando sempre di questo specifico gioco.

Se questo è davvero l’ultimo elenco di franchising per la prima stagione della lega, allora ci sono 10 città nordamericane e solo due città europee coinvolte. Se le partite in casa e fuori casa vengono implementate fin dall’inizio allora non è chiaro come sarà formattata la competizione per tenere conto delle disparità regionali.