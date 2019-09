Discord rinuncia a Nitro Games perché poco sfruttato

Se proprio vogliamo dirla tutta, Discord non sembra affatto un luogo in cui le persone vogliono abbonarsi ai giochi. L’app di chat estremamente popolare ha già deciso di eliminare gradualmente il Nitro Games introdotto lo scorso anno.

Nitro Games verrà cancellata dalla piattaforma Discord

Il servizio prevedeva un abbonamento Nitro da $9,99 al mese ( oppure $99 all’anno), scegliendo di competere con Xbox Game Pass, Uplay +, Origin Access ed altre offerte simili. La società ha esordito in un blog:

Il catalogo Nitro Games sarà rimosso dal 15 ottobre. Discord si rende contro che l’improvvisa asportazione di questo vantaggio Nitro potrebbe allontanare alcuni clienti e la società afferma che è disposta ad offrire rimborsi a chi lo desidera. Ma Nitro continuerà come livello premium per gli utenti che desiderano funzionalità extra.

Mentre i dettagli di Nitro sono cambiati da tre anni fa, lo spirito rimane lo stesso: mantieni le funzionalità principali di Discord libere. Le funzionalità Nitro dovrebbero sembrare miglioramenti dell’esperienza di base di Discord

Forse per contrastare la perdita della collezione di giochi, Discord afferma che “sta lanciando una dimensione di upload raddoppiata di 100 MB per gli abbonati Nitro $ 9,99”. I giochi acquistati tramite Discord non sono interessati da questa modifica, come lo sono i vantaggi di Nitro. Gli abbonati potranno continuare a giocare alla libreria di oltre 60 titoli fino a quando non svaniranno il 15 ottobre.