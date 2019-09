Reigns: obbiettivo crowdfunding raggiunto

Reigns arriva in formato gioco da tavolo come Reigns: The Council. Basato sulla simulazione di hit mobile, ha raggiunto il suo obbiettivo di crowdfunding e andrà avanti con la produzione.

Reigns arriva sulle vostre tavole

Il gioco aveva fissato un obiettivo di $ 80.000 su Kickstarter e l’aveva superato a settembre con circa $ 83.000 impegnati al momento della stesura. Un aggiornamento sulla pagina di Kickstarter ha celebrato la pietra militare e ha presentato una scelta binaria per il suo primo obbiettivo di allungamento: carte dorate lucide o un tabellone di gioco del Regno migliorato.

Regni: il Consiglio è un gioco di società per 3-6 persone. Un giocatore assume il ruolo di monarca mentre gli altri sono i suoi consiglieri. Ognuno di loro pesca una carta obiettivo segreta che definisce quello che vogliono essere lo stato del regno al momento in cui il regno finisce. Ciò significa che il loro consiglio non è necessariamente degno di fiducia, dal momento che potrebbero guidare il monarca in modo sbagliato per raggiungere i propri fini. Il monarca dovrà decidere quali proposte selezionare per bilanciare quattro attributi: chiesa, popolo, esercito e ricchezza. Se quei tratti si sbilanciano, il regno del monarca termina e il round termina.

È basato su Reigns , originariamente pubblicato su dispositivi mobili nel 2016. Quel gioco per giocatore singolo faceva scegliere tra due proposte alla volta, in uno sforzo simile per bilanciare quei quattro tratti del regno. Un sequel chiamato Reigns: Her Majesty è stato rilasciato nel 2017. Quindi nel 2018 il gioco ha ricevuto uno spin-off, Reigns: Game of Thrones , basato sulla popolare (e ora conclusa) serie HBO.