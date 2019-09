Octopath Traveler: il prequel mobile sarà localizzato in inglese?

Annunciato nei mesi passati, il prequel mobile di Octopath Traveler potrebbe non essere più un’esclusiva giapponese. A svelarlo è il team di sviluppo, tramite un tweet lanciato negli scorsi giorni, dove anticipa una eventuale localizzazione in inglese dopo il lancio in terra nipponica.

Octopath Traveler: il Giappone ha la priorità

Come specificato dagli sviluppatori nel cinguettio, al momento la loro concentrazione è tutta sulla versione giapponese. Per altri dettagli su ulteriori versioni e piani di sviluppo bisognerà attendere ancora un po’. Una sorta di anticipazione sulle novità che verranno, che potrebbero anche riguardare una eventuale release del gioco anche su altre piattaforme. Non ci resta dunque che attendere novità in merito: vi aggiorneremo non appena il team divulgherà qualche informazione in più.