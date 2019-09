Castle Crashers Remastered: annunciata la data di uscita per PlayStation 4

Nel corso della giornata odierna, The Behemot ha annunciato la data di uscita di Castle Crashers Remastered per PlayStation 4. Rispetto a quanto comunicato durante le scorse settimane, il gioco arriverà sulla console nello stesso momento della versione Switch.

Castle Crashers Remastered: data di uscita fissata per settembre

Come scritto poco più sopra, la versione PlayStation 4 del titolo arriverà il 17 settembre 2019. Inizialmente lo sviluppatore aveva deciso di rinviare per precauzione la data di uscita per la console Sony per possibili problemi di certificazione. Problemi che fortunatamente non sono pervenuti, dunque il titolo è oramai pronto per l’uscita.