Monster Hunter: ecco gli orologi di Seiko in limited edition

I festeggiamenti per il quindicesimo anniversario di Monster Hunter passano anche da Seiko, il famoso produttore di orologi che ha svelato una linea ispirata al franchise Capcom. In versione limitata, i nuovi orologi saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 25 ottobre in Giappone.

Monster Hunter: orologi limitati e decisamente cari

Come facilmente immaginabile, i nuovi orologi non saranno accessibili a tutti. Verranno distribuiti solamente in 1.000 pezzi per ogni variazione, che raffigura nel quadrante un mostro della serie diverso. Il costo è decisamente alto: si parla di 50.000 Yen giapponesi, pari a 400 Euro. Al momento non è prevista una distribuzione europea.

