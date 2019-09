Microsoft Flight Simulator: al via le iscrizioni per l’alpha

Nella giornata odierna sono state aperte le iscrizioni per l’alpha di Microsoft Flight Simulator. La notizia proviene dal sito ufficiale del nuovo gioco della serie, con tutte le indicazioni in merito per poter partecipare e i requisti da rispettare quando i giocatori verranno ammessi.

Microsoft Flight Simulator: alpha soggetta ad un NDA

Per iscriversi all’alpha bisogna recarsi sul sito ufficiale e compilare un modulo. Una volta selezionati, sarà necessario sottoscrivere un NDA (un accordo di non divulgazione). Tradotto: è vietato in assoluto pubblicare screenshot, video e informazioni sul gameplay. Una prova a tutti gli effetti chiusa, che resterà confinata solamente tra i giocatori selezionati e il team di sviluppo.

