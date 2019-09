Death Stranding: domani Kojima presenterà i doppiatori giapponesi

Death Stranding sarà sul palco del Tokyo Game Show 2019 anche domani. A svelarlo è Hideo Kojima, tramite un post pubblicato su Twitter nel corso della giornata odierna, dove ha parlato dei contenuti che porterà sul palco di Sony.

Dopo le due sessioni di gameplay, che potete recuperare qui e qui, Kojima questa volta si concentrerà sul cast giapponese del titolo. Come riportato nel tweet, il game designer sarà accompagnato dai doppiatori giapponesi che hanno prestato la loro voce a Norman Reedus, Mads Mikkelsen e Guillermo del Toro per la versione nipponica del titolo di Kojima Productions. Il panel sarà visibile in diretta streaming a partire dalle ore 09:00 italiane.

Tomorrow is the last day at TGS, will bring my Japanese voice casts, see you tomorrow 👍🌈🦀🐟🐋👍🌈🦀☔️💀👶✋🤩 pic.twitter.com/dqJRztVfyI

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 14, 2019