Borderlands 3 su PC è un vero successo

Stando a quando dichiarato da Randy Pitchford, CEO di Gearbox, Borderlands 3 su PC è davvero un successo. Come riportato su Twitter, infatti, il nuovo gioco della serie è riuscito a raggiungere un ottimo numero di giocatori.

Pur non snocciolando i numeri precisi, Pitchford ha dichiarato che il terzo capitolo della saga su PC è riuscito a superare anche il secondo per numero di giocatori attivi. Un incredibile record, nonostante i problemi tecnici della build sull’Epic Games Store e la mancata distribuzione su Steam, piattaforma dove avevano già debuttato gli altri giochi della serie. Pitchford ha infine ringraziato i fan, per essere così fantastici e affettuosi verso la serie.

Fun Fact: On PC, the data is that the launch day peak concurrent players of Borderlands 3 is about *twice-as-high* as the all time peak concurrent players of Borderlands 2. WOW! You guys are great!

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) September 13, 2019