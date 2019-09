Street Fighter V: un altro weekend gratuito su Steam!

Street Fighter V torna ad essere gratuito questo fine settimana su Steam. La prova gratuita è già disponibile ora sul client Valve e lo resterà fino a lunedì ma non è l’unica notizia importante per il picchiaduro Capcom.

Street Fighter V: sconto del 60% sulla versione base

Il gioco oltre ad essere disponibile per la prova gratuita si può anche acquistare ad un prezzo scontato. Come riportato su Steam, infatti, attualmente il picchiaduro è disponibile con il 60% di sconto in meno per la versione base. Saldi anche per i costumi di Halloween, che possono essere portati a casa per 9,99 Euro e per i costumi stagionali del 2016, disponibili a 22,05 Euro.