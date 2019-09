Detroit Become Human: il teaser trailer della versione PC

Quantic Dream è praticamente pronta a lanciare Detroit Become Human su PC. Il team di sviluppo francese, già protagonista negli scorsi giorni sulle nostre pagine ha infatti pubblicato un teaser trailer per la versione Epic Games Store dell’oramai ex esclusiva PlayStation 4.

Detroit Become Human: un teaser particolare

Il team di sviluppo ha deciso di creare un vero e proprio teaser ad hoc per la sua avventura narrativa. Il filmato, disponibile in calce alla notizia, mostra un androide spiegare i concetti base dietro al gioco. Un breve discorso, rivolto ovviamente a tutti coloro che non sanno cosa aspettarsi dal titolo. Il filmato completo arriverà però solo nei prossimi giorni: vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.