Sword Art Online Alicization Lycoris: nuovo trailer dal TGS

Qualche giorno fa vi avevamo mostrato un filmato dal Tokyo Game Show di Sword Art Online Alicization Lycorys, dove venivano mostrati combattimenti, boss fight e novità tecniche. Poco fa Bandai Namco, sempre nella rassegna nipponica, e all’interno dello Sword Art Online TGS Special Stage, ha pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Sword Art Online Alicization Lycoris: tanti personaggi nel trailer

In aggiunta a Kirito, Eugeo e Alice, il filmato mostra i personaggi Cardinal e Asuna. Ronye Arabel, Tiese Shtolienen e Cardinal. Ricordiamo che il titolo dovrebbe essere rilasciato in occidente nel corso del 2020 (probabilmente nella prima metà dell’anno), su PC, PlayStation 4 e Xbox One.