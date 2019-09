Warriors Orochi 4 Ultimate: annunciata la data di uscita Giapponese

Durante il Tokyo Game Show 2019, Koei Tecmo e Omega Force hanno svelato la data di uscita di Warriors Orochi 4 Ultimate. La release date, come avete potuto intuire, fa riferimento esclusivamente al territorio giapponese.

Warriors Orochi 4 Ultimate: a dicembre in Giappone

I giocatori nipponici avranno la possibilità di provare la nuova edizione del gioco a partire dal 19 dicembre. Per gli europei invece, come vi avevamo già raccontato, sarà necessario attendere qualche mese in più. Oltre all’annuncio della data di uscita, Koei Tecmo ha anche svelato due nuovi personaggi: Hades e Achilles, quest’ultimo già presente in Legends of Troy, vecchio gioco della serie. Vi lasciamo al nuovo trailer e al nuovo video di gioco, entrambi disponibili qui in basso.