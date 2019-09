Azur Lane Crosswave: svelato un nuovo personaggio in dirittura d’arrivo

Azur Lane Crosswave si aggiornerà nel prossimo futuro, con un nuovo personaggio in dirittura d’arrivo. Ad annunciarlo è Compile Heart, publisher del gioco, che ha divulgato l’annuncio durante l’Azur Lane 2nd Anniversary Fest.

Azur Lane Crosswave: ecco Taihou

Il nuovo personaggio in dirittura d’arrivo come DLC è Taihou. Al momento ovviamente non è stata divulgata la finestra di lancio, né l’eventuale costo del contenuto aggiuntivo. Probabilmente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi, magari quando il gioco arriverà in Nord America ed Europa, ovvero nel corso del 2020. Vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori dettagli in merito.

