Tales of Arise: un nuovo personaggio confermato da un trailer inedito

Bandai Namco Entertainment ha portato al Tokyo Game Show 2019 anche Tales of Arise, con un nuovo trailer lanciato nelle prime ore della mattinata italiana. Il filmato non si concentra solamente sui personaggi precedentemente annunciati (Alphen e Shionne), ma nasconde anche una misteriosa new entry.

Tales of Arise: chi sarà il nuovo personaggio?

Nel video, disponibile in calce alla notizia, compare infatti un personaggio di schiena, mai mostrato prima d’ora. Bandai Namco non ha voluto divulgare ulteriori dettagli. in merito alla figura. Molto probabilmente sarà svelato nel corso dei prossimi mesi. Il titolo è infatti atteso per il 2020 in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One e PC: non manca poi molto, dunque attendiamoci un reveal a breve.

Per altre notizie visitate la nostra sezione Games.