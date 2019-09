Mega Man: Capcom assicura che lo sviluppo non si è interrotto

Entrato in pre-production quest’anno, il nuovo Mega Man è ancora distante ma Capcom ha confermato che il titolo è ancora in sviluppo. Il silenzio radio degli ultimi mesi dunque non ha portato ad una cancellazione oppure ad un reset dei lavori, tutt’altro: bisognerà solo aspettare pazienti le novità.

Mega Ma: il producer chiede tempo

A svelare lo stato dello sviluppo ci ha pensato Kazuhiro Tsuchyia, producer della serie, in una intervista con 4Gamer. Lo sviluppatore ha dichiarato che al momento i lavori vanno avanti, ma chiede ai giocatori e più in generale i vari interessati di aspettare fino a quando non ci sarà un annuncio ufficiale: al momento, infatti, è tutto ancora top secret.