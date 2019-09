The Outer Worlds: lungo video di gioco dal Tokyo Game Show 2019

Decisamente a sorpresa, The Outer Worlds è stato portato al Tokyo Game Show 2019. Niente trailer, né presentazioni on stage: il gioco di Obsidian è stato infatti presentato alla fiera nipponica con un lungo video di gioco.

The Outer Worlds: combattimento ed esplorazioni al centro del gameplay

Il nuovo gioco di ruolo di Obsidian si è mostrato con un video di gioco della durata di ben 20 minuti. Il filmato mette al centro l’esplorazione ed i combattimenti, con il doppiaggio in inglese (cosa non scontata per la fiera nipponica) e i sottotitoli e le scritte in giapponese. Vi lasciamo al filmato, disponibile in calce alla notizia, ricordandovi di dare uno sguardo anche al trailer del titolo pubblicato nelle scorse settimane.