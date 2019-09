Google potrebbe lanciare anche un Pixel 4a?

Tra i sostenitori dell’azienda americana è ormai risaputo che la nuova linea Google Pixel 4 farà a breve la sua comparsa sul mercato, contando due modelli differenti. Secondo le ricerche svolte da 9to5Google sembra che tuttavia vi possa essere un terzo dispositivo, ovvero un Pixel 4a.

Il sito ha difatti eseguito dei controlli relativi al codice sorgente dell’applicazione Google Camera, trovando un riferimento ad un dispositivo dal nome in codice “Needlefish“. Quest’ultimo, come riporta Techradar è stato in precedenza associato a Qualcomm, segno che potrebbe trattarsi di un device dotato di un processore Snapdragon. A rafforzare questa teoria giungono altri due nomi scovati nell’app, ovvero “Coral” e “Flame”. Essi dovrebbero a questo punto essere associati al Pixel 4 standard e alla sua versione XL, ma non esistono ad ora conferme a riguardo.

Pixel 4a potrebbe fare la sua comparsa insieme agli altri modelli della famiglia

Al momento risulta ancora troppo presto per giungere a conclusioni, in quanto si tratta pur sempre di frammenti di codice che non posseggono collegamenti concreti agli smartphone della linea. Occorrerà quindi attendere il prossimo mese di ottobre, per assistere al probabile reveal della linea.