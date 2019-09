Hai paura del buio?: nuovo trailer svela la data di lancio

Dopo il breve teaser iniziale diffuso il mese scorso Nickelodeon ha diffuso il primo trailer esteso per il reboot della serie Hai paura del buio? sul suo canale YouTube. Al suo interno viene offerto uno sguardo molto più approfondito sui protagonisti della vicenda, oltre ai pericoli che incontreranno durante le loro avventure.

Viene quindi introdotto il numeroso gruppo dei personaggi principali, intenti a raccontarsi storie spaventose intorno al fuoco, proprio come nella serie originale. Vi è tuttavia un colpo di scena, in quanto diversi elementi facenti parti dei loro racconti iniziano ad apparire nella vita reale, cercando di fare del male ai ragazzi. Viene poi ancora una volta mostrata la fiera apparsa nel primo trailer, dove questa volta figurano ancora più entità malintenzionate, in grado di donare un’atmosfera decisamente cupa.

Hai paura del buio? debutterà il prossimo mese

Infine il video svela la data di arrivo dello show, previsto per il prossimo 11 ottobre. Non occorre quindi altro che attendere la data in questione, dando nel frattempo uno sguardo al nuovo trailer.