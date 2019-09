Undone Recensione | Dopo una serie di titoli forti di recente uscita sul suo catalogo, Amazon Prime Video rilascia una nuova affascinante serie TV animata intitolata Undone, composta da otto episodi e ideata da Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg, già autori del celebre Bojack Horseman. Diretta dal celebre Hisko Hulsing, visionario esperto d’animazione, Undone prende vita attraverso la tecnica del rotoscope, che fonde ripresa in live-action con animazione in 2D e 3D. Il risultato è particolarmente entusiasmante, incredibilmente realistico, e con la tecnica che si sposa alla narrazione è facile restare impigliati nel turbine di emozioni che la serie mette in gioco. Lo spettatore si trova infatti a seguire la storia di Alma (Rosa Salazar), una donna che a seguito di un incidente d’auto scopre di poter vivere in una realtà in cui il tempo e lo spazio non si muovono più in maniera lineare, seguendo invece una logica misteriosa, che Alma ben presto scoprirà essere legata alla morte del padre (Bob Odenkirk). L’uomo comincerà infatti ad apparirle dinanzi agli occhi, aiutandola a gestire questa nuova esperienza e invitandola a risolvere un mistero.

Undone: tra sogno e realtà

Più si va avanti nella visione e più appare evidente di come quella del rotoscope fosse la tecnica più giusta per questa serie. Il realismo delle immagini animate è strabiliante, e permette davvero di vivere in quell’incertezza in cui non si sa se ciò che si sta guardando è reale o immaginario. Dopo gli esperimenti condotti da Richard Linklater, che si è avvalso di questa tecnica per i suoi film Waking Life, anche questo non a caso a metà tra realtà e sogno, e A Scanner Darkly, con Undone si riafferma il valore di questa particolarissima animazione, che permette di giungere a risultati visivi di grande bellezza nonché di dare l’impressione che tutto sia costantemente sospeso in quella irrealtà su cui la serie si forgia. Regista, ideatori e animatori danno il loro meglio per rendere il più umani possibili i protagonisti, grazie anche alla bravura degli interpreti, su cui spicca Rosa Salazar. Dopo aver donato occhi e corpo ad Alita in Alita – Angelo della battaglia, l’attrice si spinge qui oltre con un interpretazione brillante e sofferta, che non viene assolutamente frenata dalla resa in versione animata, ma anzi consente di ottenere ancor di più un personaggio espressivo e coinvolgente come poche volte si era visto. Nella suo ambizioso tentativo di esplorare le pieghe del tempo, la serie si arricchisce di soluzioni visivamente emozionanti, generando un atmosfera che regala all’intera serie quel mix di sfumature che la rendono davvero qualcosa da cui poter rimanere ammaliati.

Undone: sta accadendo davvero?

Al di là della linea narrativa dedicata al mistero da risolvere, Undone trova la sua vera forza in quei legami sentimentali che scuotono la vita della protagonista e di chi le sta intorno. Dal ragazzo Sam a sua sorella Becca, dalla madre iperprotettiva al padre fisicamente assente. La serie si concentra su tutti loro, sul loro trascorso e sui loro dolori, riuscendo a renderli così universali da poter essere anche quelli dello spettatore. Alma si considera una donna sconfitta, spezzata, incapace di poter gestire una stabilità emotiva che sente di non meritare. Il tutto causato dalla scomparsa del padre di cui si sente colpevole. È un lungo viaggio nei drammi familiari di tutti i giorni, nelle radici profonde che essi possono avere e di quanto cambiare lo stato delle cose sia complesso. La possibilità di viaggiare nel tempo sembra dunque essere solo l’occasione per riportare alla luce ciò che si era cercato di dimenticare, affrontando il lutto e cercando di elaborarlo ognuno a modo suo. È una serie speciale Undone, che permette di immagine modi alternativi di immaginare il tempo e la vita, cercando attraverso questi di renderla il più ricca possibile. E sarà difficile anche per lo spettatore orientarsi nel mondo propostogli, dove il rotoscope non fa che confondere volontariamente il confine tra realtà e sogno, dove la protagonista potrebbe benissimo aver sognato tutto in seguito al suo incidente, oppure no.

Undone è un piccolo gioiello, che colpisce tanto visivamente quanto emotivamente, poiché gli autori sanno come presentare gli eventi nel modo più affascinante possibile, rendendo ammaliante anche la noiosa routine. Fondendo la cruda realtà, dove relazionarsi con gli altri è un impresa ardua ma meritevole di essere affrontata, e seducente sogno dove ogni cosa sbagliata può essere aggiustata, la serie ci conduce in un coinvolgente viaggio nella psiche e nell’animo umano, nelle radici di ognuno di noi alla ricerca di un’umanità che ci salvi.