PlayStation 4: superate le 30 milioni di unità vendute negli USA

Siamo oramai a fine generazione ed iniziano ad emerge i dati di vendita definitivi di PlayStation 4. Oggi Daniel Ahmad, famoso analista nel mondo dei videogiochi, ha svelato quante unità della console sono state vendute in alcune zone del mondo, tra cui il Nord America.

Stando a quanto riportato via Twitter da Ahmad, la console di casa Sony ha sorpassato le 30 milioni di unità negli Stati Uniti d’America. In Giappone si attesa invece su 8 milioni, mentre in Germania e Regno Unito siamo fermi rispettivamente a 7 e 6 milioni di unità. Numeri sicuramente importanti ed incoraggianti, considerando che siamo vicini all’inizio della nuova generazione di console.

PlayStation 4 sell through in the US has now surpassed 30 million, with the market accounting for approximately 30% of total PS4 sales.

Other top markets include:

Japan: 8.3m

Germany: 7.2m

UK: 6.8m pic.twitter.com/FfqxW9W96k

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 15, 2019