Microsoft: brevetto mostra un Surface pieghevole

Sembra proprio che Microsoft abbia tutta l’intenzione di addentrarsi nel campo dei dispositivi pieghevoli come testimonia un recente brevetto. Esso, scovato da Windows United, mostra il prototipo di un dispositivo pieghevole che funzionerebbe con un meccanismo mai visto prima.

Si tratta di un dispositivo dotato di una piegatura molto particolare, la quale può essere riempita con un liquido per agevolarne il movimento nelle fasi flessione. All’interno del documento viene anche fatta menzione riguardo ad una struttura in grado di prevenire l’ingresso di corpi esterni come polvere e detriti. In tal modo si eviterebbe di ripetere lo stesso errore commesso da Samsung con il suo Galaxy Fold diversi mesi fa. Infine, come The Verge ribadisce il documento è stato stilato da Microsoft Technology Licensing, segno che l’azienda americana potrebbe consentire l’utilizzo a terzi della tecnologia in questione, dando vita ad altri device pieghevoli.

Microsoft potrebbe lanciare un Surface pieghevole in futuro

Naturalmente si tratta pur sempre di un dispositivo non ancora annunciato, che potrebbe in ogni caso non vedere mai la luce. Non rimane quindi altro che attendere l’evento Surface del mese prossimo e sperare per il meglio.