Super Smash Bros. Ultimate: no a personaggi di film ed anime

Siamo abituati a vedere nuovi personaggi in Super Smash Bros. Ultimate, ma c’è un motivo se fino ad oggi la saga non ha ancora aggiunto Iron Man, Goku ed altri lottatori da franchise iconici provenienti dal cinema o dall’universo televisivo. A svelarlo ci ha pensato Masahiro Sakurai, capo dello sviluppo, durante la premiazione ai Japan Game Awards.

Sakurai ha dichiarato che al momento nella serie vengono inseriti solamente lottatori tratti da videogiochi. Porta sbarrata dunque a film, manga, serie TV e cinema: i personaggi devono essere nati e cresciuti dentro lo stesso media del picchiaduro della casa di Kyoto. Una visione d’autore, che va comunque rispettata anche se qualcuno potrebbe essere in disaccordo.

I get all these kinds of requests from abroad like, "Where is my believed Iron Man?" or "where is my beloved Goku? " However, basically (Smash) will only have content from video games in it. https://t.co/T4dhbfKEA6

— PushDustIn (@PushDustIn) September 13, 2019