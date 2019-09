Surface Laptop 3: sarà lanciato un modello da 15 pollici?

Come è ormai noto Microsoft il prossimo mese terrà uno speciale evento in cui annuncerà nuovi prodotti relativi alla linea Surface. Tra questi, come Winfuture riporta, potrebbe esservi un Surface Laptop 3 dotato di uno schermo di maggiori dimensioni.

Secondo quanto riportato il dispositivo dovrebbe disporre di uno schermo di 15 pollici, mantenendo tuttavia il medesimo aspect ratio di 3:2. Come afferma inoltre The Verge poi, esso potrebbe variare dal punto di vista hardware, proponendo un processore AMD non meglio specificato. Nonostante non vi siano quindi molte informazioni in merito, data la consuetà affidabilità di Winfuture, risulta possibile che l’azienda possa svelare il dispositivo in questione.

Non rimane quindi altro che attendere l’evento del prossimo mese per scoprire tutti i dettagli in merito ai nuovi arrivi della compagnia americana.