Project Resistance: Capcom vuole proporre una nuova esperienza di gioco

Project Resistance, il nuovo spin-off della serie Resident Evil, non è stato accolto in maniera molto positiva dall’utenza, che non ha gradito il gameplay e le meccaniche del nuovo gioco di Capcom. La stessa Capcom però non ci sta e tramite le parole del producer Matt Walker (raccolte tramite un post sul forum Resetera), ha deciso di difendere le nuove idee degli sviluppatori.

Project Resistance: un’esperienza horror non tradizionale

Walker ha descritto il titolo come una grande esperienza survival-horror non tradizionale con un gameplay nuovo e ramificato. Si tratta di una nuova esperienza come quelle proposte dal settimo capitolo e dal remake del secondo capitolo della saga. Inoltre, lo sviluppo non è completo e Capcom ha intenzione di raccogliere i feedback di coloro che hanno già provato il gioco e di migliorarlo prima dell’uscita, prevista per il prossimo anno.