Ford vs. Ferrari: l’opera di James Mangold si rivela con un nuovo trailer

Ford vs. Ferrari (Le Mans 66 – La grande sfida) è l’atteso lungometraggio di James Mangold, regista di Quel treno per Yuma e Logan, dove viene narrato lo scontro tra le due case automobilistiche durante la competizione di Le Mans del 1966. L’opera si era presentata a giugno con un primo trailer, mentre da poco tempo è arrivato un altro filmato della realizzazione.

Ford vs. Ferrari: ecco il video

Sul canale YouTube di 20th Century Fox è stato caricato il secondo video, che trovate in calce alla notizia. Sulle noti di Highway Tune dei Greta Van Fleet, le sequenze mostrano il rapporto tra Shelby (Matt Damon) e Miles (Christian Bale), ingegnere e pilota, che collaborano insieme per asfaltare il cavallino rampante nella gara automobilistica tra le più note del globo. Onestamente non vediamo l’ora di vedere la pellicola, che sembra davvero capace di regalarci sorprese.