Jurassic World: il cortometraggio Battle at Big Rock è disponibile su YouTube

Jurassic World, quarto capitolo della nota saga di Jurassic Park, ha avuto l’arduo compito di rilanciare franchise dopo ben 14 anni di inattività e nonostante le varie opinioni in merito alla pellicola, la sua incredibile vittoria al botteghino si è fatta sentire. Il sequel, Jurassic World – Il regno distrutto (uscito a giugno 2018) è stato un altrettanto successo anche se non come il predecessore e gli appassionati sono in attesa di un altro seguito.

Jurassic World: una breve opera per allietare l’attesa

Qualche ora fa, sul canale YouTube ufficiale, è stato caricato un cortometraggio di 8 minuti di Colin Trevorrow (regista della quarto lungometraggio e produttore della quinto) chiamato Battle at Big Rock, che è collocato temporalmente un anno dopo rispetto agli eventi dell’ultima realizzazione rilasciata. Se siete interessati, potete trovate il filmato qui sotto, in calce all’articolo.

