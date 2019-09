Vedova Nera: Robert Downey Jr. potrebbe essere presente in un cameo del film

Vedova Nera è uno dei nuovi lungometraggi Marvel facente parte della Fase 4 del MCU, che abbiamo presentato qui nella sua interezza. Il cinecomic, secondo delle fonti, sarà ambientato tra Captain America: Civil War ed Avengers: Infinity War. A confermare il fatto un dettaglio molto curioso che potete scoprire qui sotto.

Vedova Nera: un personaggio inaspettato

Qualche ora fa, il sito CinemaBlend ha riportato una notizia che gira da alcuni giorni sulla pellicola che ha per protagonista Tony Stark. Sembra infatti che il miliardario interpretato da Robert Downey Jr. sarà probabilmente presente in Vedova Nera tramite un cameo e la scena in questione è una di quelle eliminate da Civil War, confermando il fatto che il film sia collocato in quel periodo lì. Iron Man è da sempre uno dei supereroi più amati dell’universo della Casa delle Idee e anche solo un’apparizione di qualche minuto avrebbe il potere di mandare in escandescenze i fan, speriamo quindi che accada davvero.