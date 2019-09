Borderlands 3: guida a come duplicare ogni oggetto e ottenere soldi infiniti

Borderlands 3 è, senza ombra di dubbio, una delle produzioni più attese dell’anno e del mese di settembre: difatti lo stole grafico peculiare e il ritmo scanzonato hanno reso il brand un must per tutti gli amanti dei firts person shooter. Quest’oggi vogliamo supportarvi su un aspetto fondamentale nell’economia di gioco della produzione: come duplicare ogni singolo strumento presente nel titolo e come ottenere così soldi infiniti, vitali per effettuare acquisiti in game. Prima di iniziare, ci tenevamo a ricordarvi le nostre guide su come sbloccare tutti i poteri e come ottenere ogni singolo trofeo di Control, i nostri consigli sui collezionabili e i trofei di Man of Medan, e il miglior percorso per raccogliere tutti i collezionabili e i componenti di Gears 5.

Borderlands 3: tutti gli step per duplicare gli oggetti e ottenere soldi infiniti

Step 1: posizionate gli oggetti che volete duplicare nel vostro inventario. Avrete la facoltà di duplicare ogni oggetto del gioco, non solo armi.

Step 2: eseguite il backup del gioco di salvataggio; questo è il passaggio cruciale per l’exploit di duplicazione.

Step 3: Tornate al gioco. In pausa selezionate SOCIAL, andate su MAIL, premete quadrato su PS4 / X su Xbox One / o fate clic sull’icona nell’angolo in basso a destra su PC per INVIARE MAIL – SELEZIONA ARTICOLO – SELEZIONA DESTINATARIO – CONFERMA INVIO MAIL

Step 4: Uscite dall’applicazione di gioco e copiate il salvataggio dal passaggio 2.

Step 5: Inviate gli stessi articoli tutte le volte che si desiderate ripetendo i passaggi 3-4.

Step 6: il giocatore ricevente deve accedere al MENU PAUSA – SOCIAL – POSTA – ACCETTA LA POSTA

Una volta effettuati questi step, vi ritroverete tantissimi oggetti che potrete vendere al miglior offerente, così da guadagnare ingenti somme di denaro in Borderlands 3. Ovviamente vi invitiamo ad utilizzare il glitch con parsimonia, e soltanto se desiderate possedere crediti extra. Ecco un video che riassume quanto descritto poc’anzi: