Call of Duty Modern Warfare Provato della Beta

Call of Duty Modern Warfare | Activision ha deciso di mettere a disposizione una versione Beta di Call of Duty Modern Warfare, in attesa del 25 ottobre, data d’uscita ufficiale del gioco. L’accesso è stata scaglionato per tempi e console, favorendo i possessori di PS4 e mettendo un po’ in coda gli utenti Xbox One e PC. In ogni caso, in cima alla lista ci sono sempre coloro che hanno pre-ordinato il gioco, premiati con un interessante assaggio dell’ultimo capitolo della famosa serie videoludica FPS. Una Beta in cui è stato dato spazio alla modalità multiplayer, accessibile a tutti, considerata come la somma di tutti i cambiamenti apportati alla serie. Visto le voci che si rincorrevano sul cambio di rotta del videogioco rispetto ai titoli precedenti, mi sono subito gettato in questa nuova avventura, per scoprire tutte le novità inserite all’interno di Call of Duty Modern Warfare.

Call of Duty Modern Warfare: Cambio di rotta e di stile di gioco

Quando ci si perde, la cosa migliore è tornare sui propri passi per capire dove si è sbagliato direzione. Sembra essere stato questo l’obiettivo di Activision: tornare alle origini, a uno dei titoli della saga meglio riusciti, per riuscire a prendere nuove direzioni e far tornare Call of Duty ai fasti del passato. Da qualche anno, infatti, la saga non era più la stessa: si presentava come un gioco stantio, illuminato debolmente da piccole migliorie che cavalcavano i successi del momento, nel tentativo di svecchiare un mostro sacro del regno videoludico che iniziava ad avere qualche acciacco. Sembrava di assistere al declino di un gigante che non riusciva a stare al passo dei più recenti e giovanili FPS. Ma proprio quando eravamo pronti ad archiviare la saga, arriva Call of Duty Modern Warfare, convinto di sapere cose è veramente essenziale in un titolo di questo genere.

È tempo di tornare in azione

All’interno della Beta che abbiamo potuto testare, si ha libero accesso alla modalità multiplayer del titolo. Faccio subito una Partita Veloce, all’interno della quale sono inserito casualmente in una delle gunfight disponibili: Deathmatch, Dominio o Quartier Generale, quest’ultime due anche in versione 20 giocatori. Una volta che tutti i giocatori hanno effettuato l’accesso e sono stati divisi nelle due squadre, Alleanza o Coalizione, posso accedere alla mappa e scegliere il mio equipaggiamento base, composto da armi principali, secondarie e abilità. Appena entro, noto immediatamente la minimappa in alto a sinistra che mi da una prospettiva dell’ambiente circostante. Imbraccio il fucile e mi lancio all’assalto, desideroso di vincere la partita, convinto che sarà il solito massacro a cui ero solito partecipare. Il tutto si risolve in un completo disastro, nel quale mi trovo molto spesso crivellato di colpi. Il ritmo di gioco in Call of Duty Modern Warfare, infatti, è completamente diverso. Non è più sufficiente dirigersi al centro della mappa e uccidere il numero più alto di nemici. L’approccio più corretto, stavolta, è molto più calmo, ponderato, strategico. Questo è dato soprattutto dalle ambientazioni presenti, assolutamente realistiche, che sfruttano anche la verticalità dei palazzi, mettendo a disposizione diverse postazioni riparate dalle quali fare fuoco, rendendo molto pericoloso scorrazzare a cuor leggero per il campo di battaglia. La nuova componente tattica rende l’elemento sonoro di fondamentale importanza, necessario a individuare possibili presenze ostili e chiedendo di trovare al più presto un rifugio, magari anche atterrando in scivolata, nascondendosi dietro un container o i resti di un palazzo distrutto. Tutto ciò, però, potrebbe non essere sufficiente: mentre mi apposto e prendo la mira, un luccichio lontano attira la mia attenzione e solo un attimo prima di sentire lo sparo, capisco che un cecchino mirava alla mia testa. Con successo.

Un approccio più tattico caratterizza Call of Duty Modern Warfare

Armiamoci e partiamo

Bene, adesso ho le idee un po’ più chiare e posso rientrare con in mente cosa bisogna fare per primeggiare. In questo ambiente così tattico, il ritmo è indubbiamente più lento e, allo stesso tempo, crea uno stato di tensione costante. La sensazione predominante è che il nemico potrebbe arrivare da ogni direzione. Di conseguenza devo costantemente cambiare la mia posizione, trovando il luogo migliore da dove poter attaccare. Mi muovo rapidamente attraverso gli ampi spazi che si allungano tra i palazzi diroccati e i magazzini del porto, per poi infilarmi in ambienti più stretti, come corridoi o rampe di scale, dove cammino silenziosamente alla ricerca di nemici. Appena svoltato l’angolo, un membro della fazione avversaria mi arriva di fronte. Sono troppo lontano per colpirlo con il calcio dell’arma e allora prendo la mira per dare il via alla sparatoria ma, nonostante molti colpi vadano a segno, sono io a cadere. Ancora una volta. Per capire meglio la dinamica dello scontro, un replay dal punto di vista dell’avversario mi mostra i miei ultimi istanti di vita. In Call of Duty Modern Warfare non si può sottovalutare l’importanza della dotazione a disposizione, né tantomeno il livello raggiunto dal giocatore. Guadagnando esperienza, infatti, si sbloccano nuovi armi e migliorie con le quali rendere più funzionale lo stile di gioco. Andando nella sezione corrispondente, prima di prendere parte a una campagna, è possibile creare equipaggiamenti personalizzati nei quali inserire le armi preferite e, una volta raggiunto il livello 15, migliorarle con features specifiche, come mirino laser o silenziatore. L’utilizzo prolungato di un’arma, inoltre, ne fa aumentare il livello, permettendo di sbloccare ulteriori potenziamenti. Un sistema semplice di gestione dell’armamentario che permette, allo stesso tempo, un alto livello di personalizzazione. A questo si aggiunge anche la possibilità di scegliere fino a tre abilità, chiamate Specialità, e due tra granate, fumogeni, claymore, etc.

Migliorare l’equipaggiamento è un’azione semplice ma funzionale

Ora che ho sistemato il mio equipaggiamento, posso rientrare. Stavolta ho un po’ più di esperienza e accantono la Partita Veloce per dedicarmi a una delle modalità giornaliere messe a disposizione. Posso scegliere tra Realismo, dove tutti gli elementi dell’interfaccia vengono nascosti per un’esperienza più realistica, o Attacco Informatico, in cui la squadra dovrà piazzare una bomba EMP nella base nemica. Opto per questa seconda scelta. Tralascio gli equipaggiamenti standard a disposizione (Assalto, Fantasma, Supporto Pesante, Demolizione e Cecchino) che, seppur ognuna con le sue peculiarità, non rispecchiano il mio stile di gioco. Entro in campo con la dotazione personalizzata, affidandomi alla vista e all’udito, dimenticando la minimappa, abbastanza superflua, e finalmente inizio a macinare cadaveri. Diverse uccisioni di fila sbloccano alcune funzionalità extra, come la possibilità di chiamare un elicottero di supporto o lanciare un missile radiocomandato. Tutti bonus che fanno comodo per far pendere l’esito dello scontro dalla mia parte. Fino a quando non vengo circondato dal nemico, un gruppo ben organizzato che sfrutta al massimo la modalità multiplayer, riuscendo a coordinarsi perfettamente. Ancora una volta cado a terra, crivellato di colpi. Ma torno in vita e, in un attimo, sono di nuovo nel pieno dell’azione. Mentre corro a cercare vendetta, mi trovo a pensare come sia stimolante e coinvolgente questa Beta.

Call of Duty Modern Warfare dimostra di voler aprire un nuovo capitolo della saga, puntando su un’esperienza di gioco più coinvolgente e tattica, oltre che con un più alto grado di realismo. Le ambientazioni, anche se ne abbiamo potute testare solamente alcune, sono realizzate con molta cura, ricche di dettagli e con un’ottima resa grafica. Lo sviluppo verticale degli scenari, con palazzi, magazzini e container, inoltre, fa accantonare l’approccio spericolato e votato al massacro che si era sperimentato nei vecchi titoli, favorendo una concezione più strategica dell’ambiente. La presenza della minimappa che mostra la posizione dei compagni, risulta superflua in quanto molto spesso dobbiamo prestare maggiore attenzione all’ambiente piuttosto che all’interfaccia. La personalizzazione dell’equipaggiamento è semplice e intuitiva, basata sull’aumento del livello del giocatore che sblocca nuove funzionalità, permettendo di valorizzare al massimo il proprio stile di gioco. Il gameplay generale dimostra infine di voler dare più risalto ai combattimenti cooperativi, favorendo ancora una volta un approccio strategico. Speriamo comunque di avere a disposizione nella versione definitiva, alcune ambientazioni di puro e semplice massacro, che favoriscono chi non può contare su un gruppo di amicizie online ben consolidato. La Beta di Call of Duty Modern Warfare ci presenta un cambio di rotta molto positivo, già intuito dopo la prova alla Gamescom 2019. Ora non ci resta altro che poterlo vivere pienamente il 25 ottobre.