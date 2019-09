The Surge 2: pubblicato un nuovo trailer, una sinfonia della violenza

Che The Surge 2 (e la serie in generale) punti molto su una violenza esplicita lo si era capito. E per questo Focus Home Interactive ha voluto sottolineare questa caratteristica nel nuovo trailer appena pubblicato: arti che volano, sangue, corpi tagliati in due, armature che si distruggono. La Symphony of Violence del nuovo filmato viene accompagnata dalle note di The End of The World di Sharon Van Etten.

The Surge 2: un po’ di indie folk tra una testa che vola e un bel po’ sangue

Qualche giorno fa era stato invece pubblicato lo story trailer, che mostrava la parte narrativa, il nanovirus deFrag e la città di Jericho. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto, ricordandovi che il gioco sarà disponibile dal 24 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.