The Irishman: sarà presentato al Festival del Cinema di Roma

Con The Irishman eravamo rimasti al trailer pubblicato a luglio. È di oggi invece la notizia che la pellicola di Martin Scorsese con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci verrà presentata il 21 ottobre alla quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Ad annunciarlo il Direttore Artistico Antonio Monda il Presidente della Fondazione Cinema per Roma Laura Delli Colli e il Direttore Generale Francesca Via.

The Irishman: ad ottobre la presentazione a Roma

Ricordiamo che il film Netflix arriverà più avanti in autunno, qui in Italia probabilmente verso metà novembre, e che la prima assoluta è prevista per il 27 settembre al New York Film Festival. Qui sotto il tweet ufficiale dell’account del Festival del Cinema di Roma.