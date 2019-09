Pixel 4 XL: diffuse diverse foto leak

Negli ultimi mesi abbiamo discusso a lungo riguardo gli smartphone facenti parte della linea Google Pixel 4. Da non molto tempo il sito vietnamita D Store Mobile ha condiviso sulle pagine di The Verge diverse nuove immagini in merito al modello Pixel 4 XL, che includono anche le sue caratteristiche tecniche.

Come le foto rivelano il device dovrebbe possedere caratteristiche simili a quelle previste nel corso degli ultimi mesi. Troviamo quindi un processore Snapdragon 855, 6GB di RAM, batteria da 3700mAh ed un display con risoluzione di 3280 x 2464 e frequenza di aggiornamento di 90Hz. Oltre a ciò viene fatta menzione della fotocamera principale, la quale risulta da 12MP e con apertura focale di 1.73, ma non di quella secondaria, le cui caratteristiche rimangono ignote. Un aspetto interessante del comparto fotografico è rappresentato dalla possibilità di scattare foto in 16:9, nonostante il formato nativo sia 4:3.

Google Pixel 4 XL avrà un comparto hardware decisamente interessante

A questo punto quasi ogni aspetto dell’imminente nuova linea è stato svelato, perciò non occorrerà altro che attendere il presunto evento reveal di ottobre.