Surface Pro 7: emerse nuove indiscrezioni

Manca ormai meno di un mese all’evento Microsoft del 2 ottobre, dove potrebbero essere svelati diversi dispositivi. Secondo un recente leak del noto sito WinFuture pare che non solo sarà svelato il Surface Pro 7, ma esso dispone di una quantità di configurazioni più variegata rispetto al passato.

Intel Core i3, 4GB RAM, 128GB SSD

Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD

Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD

Intel Core i7, 16 GB RAM, 256 GB SSD

Intel Core i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD

Secondo quanto rivelato dalla fonte vi saranno diverse varianti del dispositivo, il quale potrebbe essere per la prima volta aperto ad un pubblico non premium. Difatti all’interno della lista qui sopra riportata figura un modello base con processore i3, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Tale fatto appare inusuale, visto che la versione meno costosa dell’attuale Surface 6 possiede un i5. Nel caso il rumor in questione sia confermato Microsoft riuscirebbe ad ampliare ancora di più il suo bacino di utenza, proponendo un modello con un prezzo ipoteticamente vicino ai 600€.

Surface Pro 7 potrebbe espandere il suo mercato

Tuttavia invitiamo a prendere quanto appena detto con le pinze, in quanto si tratta pur sempre di una voce non confermata dall’azienda in questione. Non occorre altro quindi che attendere il prossimo 2 ottobre per conoscere eventuali dettagli in merito al Surface Pro 7.