Google Pixel 4: confermata la data di lancio

Dopo aver discusso nel corso degli ultimi mesi riguardo Google Pixel 4 e la sua versione XL, l’azienda americana ha finalmente svelato la data di lancio ufficiale della nuova linea. Essa sarà rivelata il prossimo 15 ottobre, in un evento dedicato che avrà sede a New York City, come testimoniato dai nuovi inviti ufficiali.

L’immagine qui sopra riportata, oltre ad informare che l’evento sarà trasmesso in diretta streaming da New York non offre dettagli di alcun genere riguardo la famiglia del device. Difatti non sono presenti riferimenti di sorta riguardo il modello base e la sua versione Pro, nonché di una presunta variante 5G. Quel che è certo è che il prossimo mese conosceremo le risposte alle domande che nel corso degli ultimi mesi hanno tormentato la mente dei fan dei prodotti Google.

Google Pixel 4 sarà presentato il prossimo mese a New York

Non rimane altro che attendere il prossimo 15 ottobre, per assistere al reveal ufficiale della linea.

Fonte: Techradar