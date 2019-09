Ecco il programma Esports di Gears 5

I dettagli del prossimo programma Esports di Gears 5 sono stati svelati dallo sviluppatore di giochi The Coalition e all’organizzatore dell’evento PGL. La stagione 2019-2020 offrirà ai giocatori di tutti livelli di abilità di tutto il Mondo la possibilità di comprendere per $2 Milioni di premi in denaro.

Ecco i dettagli del programma di Gears 5 di Esports

La stagione sarà divisa in quattro quarti, ognuno dei quali si concluderà con un importante evento internazionale: Città del Messico e San Diego sono state annunciate finora. Il tutto inizierà il 22 settembre e il programma di Esports di Gears 5 sarà aperto a tutti.

La squadra con il maggior numero di punti sfidante in ciascuna regione e il vincitore dei playoff di ogni scala regionale, riceveranno il viaggio verso il grande evento imminente. Questo ovviamente alla fine di ogni trimestre.

Le migliori squadre in Nord America, Europa ed America Latina avranno anche l’opportunità di qualificarsi per la Gears Pro League. La Lega sarà caratterizzata da quattro divisioni: Nord America Alpha, Nord America Bravo, America Latina ed Europa.

Le squadre giocheranno ciascuno dei loro avversari due volte nel corso di sei settimane, dopo il grande evento, le squadre con il peggior piazzamento saranno costrette a riqualificarsi per il loro posto in campionato.

Ad aprile, ELEAGUE e Xbox hanno annunciato una partnership che metterà in evidenza gli Esports di Gears of War prima dell’uscita di Gears 5. ELEAGUE ha anche ospitato il primo torneo di Esports del titolo, che ha visto TOX Gaming alzare il torneo.