Borderlands 3: arriva la pistola dedicata a Mario Bros

La serie Borderlands si è sempre divertita a fare riferimenti o a prendere in giro altri franchise di giochi. Borderlands 3 non fa eccezione. Alcuni di questi riferimenti sono persino legati a qualche pistola, come il Superball a compressione a tema Mario.

Arriva la pistola a tema Mario Bros su Borderlands 3

Leggendaria pistola del Maliwan, la Compressing Superball non può scambiare elementi come la maggior parte delle pistole prodotte dall’azienda, ma spara solo proiettili incendiari. Invece di proiettili laserbeam, tri-shot o a fuoco rapido visti su altre pistole del Maliwan, il Compressing Superball lancia una gigantesca palla di fuoco che esplode all’impatto e infligge danni da schizzi.

La descrizione della pistola recita “Potere dei fiori”, che è molto probabilmente in riferimento alla serie Super Mario Bros., in cui il protagonista principale Mario può ottenere la superpotenza per sparare palle di fuoco dalle sue mani dopo aver consumato un fiore di fuoco. Questo non è il primo riferimento a Super Mario Bros. visto nella serie Borderlands. Il primo gioco includeva un Achievement / Trophy chiamato “Mio fratello è un idraulico italiano” che guadagni uccidendo un nemico infliggendo loro un danno saltando in testa.

Sebbene l’effetto creato dal Compressing Superball sia bello, la pistola non è poi così buona. Dopo l’area iniziale di Pandora, inizi a incontrare molti più nemici che indossano scudi o armature, aumentando il valore di shock e armi corrosive e diminuendo l’utilità dell’incendiario. Inoltre, come un fucile del Maliwan, il tiro del Compressing Superball non è poi così forte, che non si abbina molto bene alla sua bassa velocità di fuoco.