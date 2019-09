Rowan University e N3rd Street programmano gli Esports

La Rowan University ha collaborato con la rete di sport amatoriali con sede a Filadelfia N3rd Street Gamers per sviluppare un programma accademico e di Esports universitari.

Ecco il programma Esports tra N3rd Street e Rowan University

La partnership vedrà i giocatori di N3rd Street investire oltre $ 1 milione per costruire una struttura di 7.500 piedi quadrati dedicata ai giochi sul Rowan Boulevard a Glassboro, nel New Jersey.

Ali A. Houshmand, presidente della Rowan University, ha affermato questo in merito alla partnership:

Esports si è evoluto ben oltre i giochi. L’aspetto più importante per Rowan è la sua componente accademica. Offrirà ai nostri studenti una formazione pratica tramite tirocini e conoscenze in una varietà di settori che li prepareranno a diventare leader nella tecnologia, ingegneria, affari, programmazione informatica e persino trasmissioni, come si applica a questo settore emergente.

Rowan University lavorerà con N3rd Street Gamers per sviluppare classi relative al settore degli Esports e creare squadre di a livello di varsity e club. L’11 settembre, il Consiglio di fondazione dell’Università ha votato per stanziare $ 230.000 per l’acquisto di abbonamenti alla rete dei giocatori di strada N3rd.

John Fazio, CEO di N3rd Street Gamers, ha espresso il suo entusiasmo per la partnership: