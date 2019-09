Kojima affronta temi delicati nel nuovo gioco

Death Stranding affronta argomenti oscuri, ma sembra essere un gioco ottimista sulla costruzione di connessioni con altre persone. Il direttore del videogioco Hideo Kojima afferma che l’oscurità è il motivo per cui ha insistito per costruire una meccanica di gioco puramente positiva e spiega anche come i personaggi si relazionano con te nella storia.

Kojima e i temi politici

Kojima ha dichiarato a Game Informer che il sistema “Mi piace”, che consente ai giocatori di scambiarsi i loro complimenti, era pensato per essere un meccanico puramente positivo senza alcuna competizione o valuta. Non puoi mai averne troppo, e non c’è possibilità di non amare o abbassare il pollice verso qualcuno. Ha detto che questa è stata una scelta consapevole per aiutare a contrastare quanto fosse cupo il mondo.

Perché l’impostazione del mondo è il mondo oscuro e più basso che ti viene in mente”, ha detto. La tua solitudine, sei solo – la trama stessa è uno scenario peggiore. Quindi perché non inserisco un sistema in cui è davvero più positivo che negativo?

Ha anche parlato di più della storia del gioco e della costruzione di collegamenti tra città. Alcune persone che incontrerai non saranno disposte ad aiutare a costruire connessioni perché non vogliono ripetere errori passati. Kojima suggerisce che eventi mondiali simili all’elezione del presidente Trump e della Brexit potrebbero esistere nel passato di questo mondo, rendendo gli NPC a disagio nel costruire collegamenti con altre città.

Per il bene di Bridges, ti stai collegando da est a ovest e vogliono che tu entri nell’UCA – le Città Uniti d’America. Quando ti connetti, puoi usare i servizi UCA, ma allo stesso tempo, stanno recuperando le tue informazioni 24 ore al giorno. È come il 1984. Ad alcune persone potrebbe non piacere, e dicono “Non mi collegherò all’UCA, perché ripeteremo la stessa cosa che abbiamo fatto.” Come Trump o l’Unione europea, queste cose. È una metafora. Tuttavia, se ti avvicini molto, iniziano a dire: “Okay, mi collegherò.”

Death Stranding arriverà su PS4 l’8 novembre.