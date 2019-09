The Last of Us Part II: il materiale del media event sarà sotto embargo

The Last of Us Part II sarà il protagonista di un media event il prossimo 24 settembre (due giorni prima dell’Outbreak Day, fissato per il 26 settembre). In molti sono eccitati e non vedono l’ora di scoprire cosa proporrà Naughty Dog. Purtroppo però vi riportiamo con i piedi per terra, perché trattandosi per l’appunto di un media event, il materiale preparato dagli addetti ai lavori, che si tratti di un trailer o di un gameplay, verrà mostrato a porte chiuse e sicuramente sarà sotto embargo.

The Last of Us Part II: e gli utenti?

Gli utenti e i fan che aspettano con ansia novità dell’action-survival dovranno pazientare ancora un po’, perché quello che verrà mostrato alla stampa verrà poi proposto anche ai “comuni mortali”, ma in una data diversa dal 24 settembre. La speranza è che durante l’Outbreak Day, Naughty Dog non si limiti a condividere soltanto novità a livello di merchandising. Non è da escludere neppure la possibilità che ci siano leak e fughe di notizie dall’evento. Vi invitiamo a seguirci per tutti gli aggiornamenti del caso.