Il Re Leone: ecco tutti i dettagli delle versioni home-video

Il Re Leone (qui trovate la nostra recensione del lungometraggio) è una delle opere che ha avuto maggior successo in questo 2019 molto ricco di uscite e che non ha ancora finito di stupirci. Grazie ai vari guadagni racimolati in tutto il mondo, infatti, l’adattamento in live-action del classico Disney è riuscito a piazzarsi al settimo posto tra le realizzazioni con più incassi della storia.

Il Re Leone: informazioni sulle versioni casalinghe

Comic Book, qualche ora fa, ha riportato informazioni dettagliate sulle versioni home-video della pellicola. Per quanto riguarda l’edizione in digitale, sarà disponibile dall’11 ottobre, mentre per il Blu-Ray e il 4K Ultra HD bisognerà aspettare il 22 dello stesso mese. Ci saranno anche due confezioni particolari: la steelbook e la target edition, con litografie esclusive, copertine originali e un libricino con varie illustrazioni e sequenze direttamente dal film. Passando ai contenuti speciali, i fan troveranno pane per i loro denti: video musicali, la versione sing-along delle canzoni, un documentario dietro le quinte e molto altro ancora. E voi quale acquisterete?