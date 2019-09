All’ombra della luna: rilasciato il trailer ufficiale del thriller Netflix

All’ombra della luna è il nuovo thriller di Jim Mickle (Stake Land, We Are What We Are) che sarò distribuito su Netflix il 27 settembre. L’opera, scritta da Gregory Weidman e Geoff Tock, racconta la storia di Thomas Lockhart, un investigatore che è sulle traccie di una serial killer.

All’ombra della luna: ecco il filmato

Qualche ora fa, sul canale YouTube della piattaforma, è stato pubblicato il trailer della realizzazione, che potete trovare qui sotto alla news. Un prodotto sicuramente interessante che seguendo la scia di altre opere, racconterà nuovamente il mondo degli assassini seriali, che abbiamo analizzato in questo articolo.