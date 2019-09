Ghostbusters 2020: Dan Aykroyd conferma finalmente la sua presenza nel film

Ghostbusters 2020 (noto anche come Ghostbusters 3) è il terzo capitolo della saga omonima che vedrà il ritorno del celebre gruppo di Acchiappafantasmi, tra nuovi attori e vecchie glorie del franchise. Dopo avervi mostrato un video proveniente direttamente dal set, oggi c’è una buona notizia per tutti i fan.

Ghostbusters 2020: un interprete conferma la sua presenza

Qualche ora fa, come riportato da The Hollywood Reporter, il celebre attore Dan Aykroyd (interprete di Raymond Stantz nelle prime due pellicole) durante un podcast ha ufficializzato la sua presenza nel film che non era mai stata confermata con certezza. Questa informazione, anche se non del tutto inattesa, farà sicuramente gioire gli appassionati che potranno rivedere su schermo uno dei membri originari del team di cacciatori di ectoplasmi.