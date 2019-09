The Irishman: pubblicato il poster con Joe Pesci, Robert De Niro e Al Pacino

The Irishman, il tanto atteso lungometraggio del leggendario Martin Scorsese (Quei bravi ragazzi, The Departed – Il bene e il male), come vi avevamo comunicato ieri, sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma ad ottobre. Mentre aspettiamo l’arrivo della pellicola, vi mostriamo un nuovo poster del film.

The Irishman: l’immagine inedita

Direttamente dalla pagina Twitter ufficiale del New York Film Festival (un’altra kermesse dove l’opera sarà in gara) possiamo vedere la foto in questione, dove sono presenti i tre attori protagonisti: Joe Pesci, Robert De Niro e Al Pacino, rispettivamente nei panni di Russell Bufalino, Frank Sheeran e Jimmy Hoffa. Vi lasciamo quindi all’immagine, che trovate qui sotto, in calce all’articolo.