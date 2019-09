Borderlands 3: guida alle cacce leggendarie di Sir Hammerlock

Amici di GamesVillage, bentornati sul nostro portale con nuovissime guide dedicate al titolo del momento: Borderlands 3. Dopo infatti avervi illustrato il metodo migliore per duplicare gli oggetti e ottenere soldi infiniti, siamo pronti a mostrarvi tutto, ma proprio tutto su come completare le cacce leggendarie di Sir Hammerlock. Prima di iniziare, ci tenevamo a ricordarvi le nostre guide su come sbloccare tutti i poteri e come ottenere ogni singolo trofeo di Control, i nostri consigli sui collezionabili e i trofei di Man of Medan, e il miglior percorso per raccogliere tutti i collezionabili e i componenti di Gears 5.

Borderlands 3: dove trovare e come completare le cacce leggendarie

Una delle missioni secondarie presenti nella produzione è connessa proprio a Sir Hammerlock, un simpatico personaggio che vi richiederà di far piazza pulita di strani esseri che popoleranno il mondo di gioco. Per questo noi giocatori saremo chiamati a scovare l’insolita creatura e a fucilarla senza troppe esitazioni. Fortuitamente avremo la possibilità di portare a termine il gravoso incarico anche una volta completata la campagna; pertanto potrete tranquillamente occuparvene successivamente. In caso abbiate problemi a rintracciarle tutte, vi mostriamo un video tramite cui comprendere il posizionamento e il miglior metodo per sconfiggerle tutte.