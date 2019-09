Borderlands 3: guida alle tavolette eridiane

Continuano le nostre guide su Borderlands 3: dopo infatti avervi illustrato il metodo migliore per duplicare gli oggetti e ottenere soldi infiniti e rivelato dove scovare tutte le cacce leggendarie di Sir Hammerlock, siamo finalmente pronti per informarvi sull’ubicazione di tutte le tavolette eridiane, essenziali per ottenere sia un prezioso trofeo d’argento che per completare la produzione al 100%. Prima di iniziare, ci tenevamo a ricordarvi le nostre guide su come sbloccare tutti i poteri e come ottenere ogni singolo trofeo di Control, i nostri consigli sui collezionabili e i trofei di Man of Medan, e il miglior percorso per raccogliere tutti i collezionabili e i componenti di Gears 5.

Borderlands 3: dove scovare le tavolette eridiane

In totale, le tavolette eridiane presenti in Borderlands 3 saranno ben 30, tutte scovabili anche una volta completato il gioco. Purtroppo, abbiamo notato che il trofeo legato al collezionabili risulta purtroppo glitchato; vi è però un fix: nel caso in cui troviate tutte e 30 le tavolette e non vediate il popup dell’obiettivo, dovrete continuare a scansionare la lastra relativa all’infermeria del Santuario di Tannis. Così, infatti, dovrete avere via libera per il prezioso trofeo. Vi lasciamo ad un video dettagliato che vi mostrerà come fare.