Pokémon Spada e Scudo: molto preso arriveranno nuove informazioni sul titolo

In seguito alla comparsa inaspettata del Pokémon Glitch sul sito ufficiale di Pokémon Spada e Scudo, sulla pagina del gioco su Twitter veniamo a conoscenza che molto presto verranno rivelate nuove informazioni sulla produzioni targate GameFreak, dove quest’ultime raggiungeranno gli scaffali dei negozi dal 15 novembre 2019 in esclusiva su Nintendo Switch.

Le nuove informazioni su entrambi i titoli verranno rivelate dalla giornata di domani alle 15:00 italiane. Purtroppo, non abbiamo nessun indizio su cosa potrebbe essere svelato, forse arriveranno novità dettagliate sul misterioso Pokémon Glitch, al momento non c’è dato saperlo.

🚨 Galar Research Update 🚨

Trainers, thanks to your reports, we’ve uncovered a technical issue with the announcement of our latest Pokémon discovery.

We’ve got our hardest working Pokémon Trainers on the case and hope to have the issue resolved shortly. pic.twitter.com/2MaeD3Ox73

— Pokémon (@Pokemon) September 17, 2019